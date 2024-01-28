О том, что в папке под названием SysDump, скрываются логи с записями об ошибках в работе Android и ПО, и эту информацию невозможно отыскать через файл-менеджер без root-прав, однако есть способ удалить такой «мусор», прибегнув к запуску кода, предназначенного для инженеров-разработчиков, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, для очистки папки, необходимо запустить набор номера (приложение «Телефон») и набрать комбинацию *#9900# — в появившемся меню выбрать опцию Delete dumpstate/logcat, и подождать, пока файлы удалятся.

Следует отметить, что данные папки SysDump не только засоряют память, но и отрицательно влияют на производительность смартфона, в особенности, если файлов скопилось слишком много.

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