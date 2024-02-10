О том, что номером один в рейтинге лучших Android-смартфонов, который можно приобрести прямо сейчас, стал слегка морально устаревший Samsung Galaxy S23 Ultra, отличающийся от актуального южнокорейского флагмана незначительно, однако гораздо «приятнее» по цене, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала TechRadar.

На 2-м месте оказался Google Pixel 7, привлекающий современным дизайном, отличной камерой и все еще мощным процессором.

3-е места разделили Samsung Galaxy A13 и Samsung Galaxy A54, поскольку эти среднеценовые устройства в состоянии справиться с большинством задач без каких-либо проблем.

На 4-е место попал смартфон с лучшей автономностью работы и неплохими камерами — Google Pixel 8 Pro.

На 5-м месте — OnePlus 11, все еще хороший во всем, и имеющий приоритетный в сфере данных «девайсов» портретный режим.

Ранее наш новостной портал писал о том, что специалисты рассказывали, в каком укромном месте следует хранить устаревший смартфон, если еще есть планы на его использование.