О том, что после недавнего обновления программной составляющей нейрочипа, вышедшего спустя 100 дней после имплантации устройства позднее все прошло несколько не так, как планировалось, пишет «НБН», ссылаясь на отчет, размещенный на официальной странице Neuralink.

Как стало известно, определенные электроды нейрочипа утратили связь с мозгом пациента, что спровоцировало замедление считываний импульсов — сложности попытались решить программно, выпустив обновление для «девайса». Однако, прочие, не извлеченные из коры электроды, которые сохранили контакт с мозгом, оказались под дополнительной нагрузкой.

В Neuralink не сообщили, по какой реальной причине электроды чипа были частично изъяты, но некоторые эксперты уверены — казус мог быть вызван непроизвольным движением мозга внутри черепа, из-за «волнений» спинномозговой жидкости, выполняющей роль «опоры», то есть компенсирующей удары и резкие движения. Таким образом, нейрочип может потерять контакт с мозгом даже при неправильном наклоне головы.

Если провести сравнение с животными, получившими идентичные имплантаты, можно понять — приматы не имели таких проблем, так как их мозг меньше, и не имеет больших амплитуд перемещений в черепе.

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