О том, что владелец «гаджета» должен заранее узнать предпосылки, указывающие на приближающуюся поломку мобильного телефона, чтобы своевременно заменить устройство, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Первый признак скорого выхода устройства из строя — мобильник самостоятельно перезагружается/выключается: гаджет не справляется с нагрузками или столкнулся с серьезными проблемами при обработке программного обеспечения.

Второй признак — сенсорный экран «не реагирует» на действия пользователя, то есть «выгорели» какие-то датчики, и вскоре смартфон станет полностью непригодным к использованию.

Третий признак — внезапное «торможение» или приостановка приложений: если программы стали «вылетать» слишком часто, то владельцу «гаджета» пора задуматься о покупке нового смартфона.

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