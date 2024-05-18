О том, что очередной тип аквадрона предназначен для форсирования Днепра и подобных природных преград, то есть надводного перемещения сил и средств, в частности, для подвозки боеприпасов и эвакуации раненых, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала «Експерт».

Как стало известно, указанный аквадрон предсказуемо имеет форму лодки, однако отличается герметичностью: грузы можно размещать не только внутри, но и сверху, фиксируя спецсистемой. Кроме того, беспилотник собрали из немагнитных, то есть не металлических, а композитных материалов, и этому дрону можно не опасаться водного минирования: любые взрывоопасные предметы, как активной, так и пассивной разновидности, не срабатывают в радиусе следования плавсредства.

Следует отметить, что сейчас аквадрон в состоянии транспортировать лишь 50 килограмм полезной нагрузки, однако вскоре этот вес будет увеличен до 1 центнера.

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