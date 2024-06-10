О том, что VPN можно устанавливать не только на ПК или ноутбуки, но и планшеты/смартфоны, а также как правильно это осуществить, чтобы не получить на «гаджет» вредоносный код, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bibliotech.

В частности, установить правильное ПО на свой «девайс» довольно просто:

загружать VPN-приложения следует только из официальных магазинов (Apple App Store или Google Play), поскольку при скачивании из альтернативных (пиратских) источников, можно открыть доступ вредоносному программному обеспечению или непроверенным приложениям;

после установки приложения, необязательно создавать учетную запись, но необходимо согласиться на определенные разрешения, указав «маску» региона, из которого лучше просматривать контент в Интернет;

проверить, появилась ли «иконка» приложения в верхней части экрана смартфона при запуске VPN, и, если нужно — корректно переустановить.

Ранее мы писали о том, что специалист подсказывал, как оставаться на связи при отключении электричества.