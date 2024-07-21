Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BBC, вследствие вышеописанных технических сложностей, по всему миру перестали работать миллионы устройств на ОС Windows.

В частности, «баг» был спровоцирован неумелыми действиями разработчиков киберохранной компании CrowdStrike, которые повредили компонент пакета, обновляющего антивирусное программное обеспечение для «облачных» серверов, тем самым перекрыв доступ пользователям к Сети.

По оценке аналитиков Microsoft, установка обновления от CrowdStrike негативно отразилась на 8,5 млн Windows-устройств или же почти 1 проценте. В компании Билла Гейтса отмечают — статистика, касающаяся того, сколько именно устройств отключилось из-за данного сбоя, весьма точна, так как инженеры Microsoft получили телеметрию просевшей производительности многих компьютеров на фоне неудачных попыток ПК по подключению к сети Интернет.

Ранее мы писали о том, как отключить навязчивую рекламу в Windows 11.