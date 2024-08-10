Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал патриотической видеоплатформы RuTube, который местные власти продвигают как полноценную замену YouTube, их приложение «пропало» из магазина приложений AppStore.

В частности, в RuTube утверждают об удалении своего программного обеспечения, якобы из-за санкций, введенными компанией из Купертино, предусматривающих идентичные меры — замедление доступа пользователям «к нашим услугам через мобильное приложение», однако в действительности дело может касаться переполненности указанного видеосервиса пиратским и сомнительным контентом.

Следует отметить, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предупреждал о грядущем замедлении YouTube на 70 процентов из-за «антироссийской политики» сервиса.

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