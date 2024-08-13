Как информирует «НБН» со ссылкой на материал T4, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям, и ноутбук можно будет «спасти».

В частности, неуклюжему владельцу «гаджета» следует:

незамедлительно отсоединить шнур питания и удерживать кнопку включения 5-7 секунд, не забыв извлечь батарею — поможет минимизировать риск короткого замыкания и повреждения материнской платы и сопутствующего «железа»;

отсоединить всю подключенную периферию и внешние накопители;

тщательно и без усилий промокнуть поверхность ноутбука сухой тканью, перевернув вниз клавиатурой, чтобы вода могла стечь, а потом — положить на полотенце или салфетку на 24 часа;

не засыпать устройство рисом, так как зерна забьются в вентиляционные отверстия и лишь ухудшать ситуацию;

обязательно отнести «утопленника» в сервисный центр — частично немного влаги могло остаться внутри и потом вызвать коррозию в долгосрочной перспективе.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказывали, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке для обеспечения конфиденциальности.