О том, что заклеивание камеры является неплохим способом защититься, но есть некоторые нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Например, возникновение негативных последствий может спровоцировать слишком толстый слой клея на изоляционной ленте — линза камеры будет не только загрязнена, но и помеха перекроет датчик освещения, вследствие чего дисплей перестанет «подстраиваться» под окружающие условия и адекватно менять яркость.

Рекомендуется не использовать физическое перекрытие камеры, а установить специальные программы, блокирующие трансляцию видеосигнала. Лишь в том случае, если пользователь не слишком уверен в своей «компьютерной грамотности», можно использовать и клейкую ленту, правда, максимально тонкую — это достаточно для искажения изображения.

Ранее мы писали о том, что в Apple анонсировали добавление возможностей ИИ в собственную экосистему.