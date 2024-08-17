Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания 9to5Mac, по мнению аналитика-эксперта Haitong International Securities Джеффа Пу, новая линейка смартфонов серии iPhone 16, выпуск которой запланирован в текущем году, не получит глобальных различий с нынешними моделями «яблочных» устройств.

В частности, основные нововведения у всех iPhone 16:

мощный микрочип A18 с лучшей пропускной способностью и энергоэффективностью;

8 Гб оперативной памяти, позволяющей «гаджетам» работать быстрее и продуктивнее в многозадачности;

кнопка Action являющаяся комфортным элементом управления, добавляющим удобства;

перекомпоновка основной камеры, что повысит качество съемки фото и видео;

увеличенные экраны у флагманских iPhone 16 Pro и 16 Pro Max;

отдельно вынесенная кнопка для фото;

интеграция быстрого и стабильного модуля беспроводной связи стандарта Wi-Fi 7.

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