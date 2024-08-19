Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт инсайдера Сонни Диксона, у iPhone 16 Pro Max будет несколько вариантов «раскраски».
В частности, в рамках обновленных цветовых решений, флагманский iPhone 16 Pro Max станет доступен:
- в «белом титане»;
- в «натуральном титане»;
- в «черном титане» (более глубокий оттенок, если провести сравнение с iPhone 15 Pro);
- в «бронзовом титане», являющимся абсолютно инновационным цветом.
Кроме того, Apple увеличит диагональ дисплеев для iPhone 16 Pro и Pro Max — размеры экранов вырастут с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, что должно улучшить пользовательский опыт, предоставляя расширенное пространство для взаимодействия с контентом.
Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитик перечислял основные преимущества iPhone 16 над устаревшими смартфонами Apple.
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