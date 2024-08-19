Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт инсайдера Сонни Диксона, у iPhone 16 Pro Max будет несколько вариантов «раскраски».

В частности, в рамках обновленных цветовых решений, флагманский iPhone 16 Pro Max станет доступен:

в «белом титане»;

в «натуральном титане»;

в «черном титане» (более глубокий оттенок, если провести сравнение с iPhone 15 Pro);

в «бронзовом титане», являющимся абсолютно инновационным цветом.

Кроме того, Apple увеличит диагональ дисплеев для iPhone 16 Pro и Pro Max — размеры экранов вырастут с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, что должно улучшить пользовательский опыт, предоставляя расширенное пространство для взаимодействия с контентом.

Фото — x.com/SonnyDickson

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитик перечислял основные преимущества iPhone 16 над устаревшими смартфонами Apple.