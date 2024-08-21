Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Unitree Robotics, данное впечатляющее устройство станут продавать всего лишь за 16 000 долларов, и несмотря на серийное производство, этот робот-гуманоид отличается невероятными характеристиками, ранее считавшимися недостижимыми для андроидов подобного массового класса.

В недавнем видео, обнародованном компанией, G1 весьма удивляет навыками, включающими прыжки, танцы и форсирование препятствий: робот ловко подпрыгивает, вращается, поднимается по лестнице, не допуская падений, что подтверждает высокую степень координации и стабилизации движений.

Все вышеописанное стало возможным благодаря интеграции в G1 ряда передовых технологий, обеспечивающих уникальную производительность. Речь идет о системе 3D-LiDAR и камере RealSense, позволяющим роботу четко ориентироваться в окружающем пространстве и определять глубину расстояния, а микрофоны со встроенным шумоподавлением дают возможность распознавания голосовые команды даже в перегруженной звуками среде.

Батарея емкостью в 9 000 мАч гарантирует до 2 часов работы на одном заряде: G1 сможет исполнять разнообразные задачи на протяжении продолжительного времени.

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