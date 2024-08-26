Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на TechCrunch

На данный момент эта опция находится на стадии тестирования среди ограниченного числа пользователей. Это нововведение отчасти напоминает формат временных постов Fleets, который был внедрен в X (прежний Twitter) в 2021 году, но не получил широкой популярности и был вскоре отменен.

Кроме того, ранее в этом году глава Instagram Адам Моссери упоминал о тестировании функции автоматического архивирования постов на Threads, которая позволяла скрывать публикации по истечении заданного времени. Однако эта возможность не нашла отклика у пользователей и не была внедрена в массовое использование.

Threads недавно сообщил о достижении отметки в 200 миллионов пользователей, что стало значительным достижением для платформы. Также были представлены новые инструменты для аналитики аккаунтов, такие как Insights, ориентированные в первую очередь на пользователей с большим числом подписчиков. Не исключено, что в ближайшее время появится функция планирования постов, позволяющая заранее создавать и публиковать контент в установленное время.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты подсказали, как с первого раза пройти верификацию в «Дія.Підпис».