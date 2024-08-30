Как информирует «НБН» со ссылкой на портал CNET, названа тройка «гаджетов», заслуживающих внимания пользователей, и дело не только в цене, не превышающей 300 долларов (чуть больше 12 000 гривен).

Motorola Moto G Power (2024) является почти идеальным бюджетным смартфоном со встроенной беспроводной зарядкой, дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и отделкой «веганской кожей» (дерматином). При этом, камера делает «сочные» фото при сомнительном освещении, а процессор отличается производительностью.

Samsung Galaxy A25 5G со 120-герцовым 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением на 1080р и громких «спикерах», станем лучшим недорогим устройством для продолжительного использования, поскольку южнокорейская компания гарантирует обновлять операционную систему в течение 4 лет, и еще 5 лет выпускать патчи безопасности.

OnePlus Nord N30 5G может похвастать оперативной зарядкой, позволяющей «заполнить» аккумулятор за 45 минут, тогда как большинству прочих смартфонов в таком ценовом диапазоне потребуется от 1,5 до 2 часов. Кроме того, «девайс» получил относительно мощный процессор Snapdragon 695 и огромный 6,72-дюймовый 120-герцовый экран с 1080p-разрешением.

Ранее мы писали о том, что специалисты рассказывали, как не следует заряжать смартфон в аномальную жару.