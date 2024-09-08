Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Digital Trends, компания AMD уверила в скором выпуске процессора для портативных консолей Z2 Extreme — новое «железо» пойдет «в серию» с приходом 2025 года.

Предыдущая линейка микрочипов Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme базировалась на архитектуре Phoenix, и имела до 8 ядер Zen4 и до 12 вычислительных модулей графики RDNA3, но в AMD решили выпустить процессоры Strix Point (до 8 ядер Zen5 и не менее 16 улучшенных графических блоков RDNA3.5).

Сравнение «начинки» консольных процессоров AMD:

Ryzen Z1 Extreme — 8 x Zen4 и 12 RDNA3;

Ryzen Z1 — 2 x Zen4 плюс 4 x Zen4c и 4 RDNA3;

Ryzen Z2 Extreme — 4 x Zen5 плюс 8 x Zen5c и 16 RDNA3.5.

Впрочем, представители AMD пока еще не определились с конкретными временными рамками (то есть с месяцем), но уже понятно — новый микрочип, судя по всему, представят на CES2025.

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