Как информирует «НБН» со ссылкой на материал WccfTech, от новых процессоров A18 и A18 Pro специалисты ожидали несколько больших достижений, чем увидели в итоге.

В частности, смартфон, получивший кодовое название iPhone 17,3 (указывает на модель iPhone 16), смог набрать лишь 3 114 баллов в одноядерном и 6 666 баллов в многоядерном тестировании. Последние цифры вызвали наибольшее удивление, так как она ниже, чем у iPhone 15 Pro Max с процессором предыдущей серии — Apple A17 Pro. Впрочем, достоверно неизвестно, тестировались ли именно процессоры A18 или A18 Pro, однако тактовая частота в 4,04 ГГц свидетельствует о том, что перед это точно была одна из только вышедших моделей смартфона.

Следует отметить, что заниженный результат в многоядерном тесте, судя по всему, связан с тем, что бенчмарк Geekbench 6 пока не обновлялся, и потому некорректно отображает реальные возможности нового чипа.

Например, аналогичная ситуация фиксировалась после время анонса процессора Apple M4, когда результаты также были ниже, чем у устаревшей версии чипа — M3.

Фото — wccftech.com

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