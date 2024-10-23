Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Engadget, обновление добавит несколько функций, ключевыми из которых являются интеграция Apple Intelligence (искусственного интеллекта) в операционную систему и поддержка AirPods Pro 2 в качестве слуховых аппаратов.

В частности, владельцы iPhone и iPad смогут использовать AirPods Pro 2 как слуховые аппараты, благодаря возможности усиления звуков окружающей среды и установки динамических настроек в режиме реального времени. Следует отметить, что слуховые аппараты не так доступны, как AirPods Pro 2 (цена — от 249 долларов), поскольку стоят тысячи долларов.

Функционал Apple Intelligence станет более заметным нововведением в iOS 18.1, так как добавит сервисы, позволяющие осуществлять интеллектуальную аудиозапись и видеть транскрипцию слов в таких программах, как Mail, Notes и Pages. Кроме того, ИИ-сервис располагает инструментами для «грамотного письма», с углубленной проверкой орфографии и грамматики.

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