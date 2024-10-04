Как сообщает «НБН» со ссылкой на аналитический материал GizmoChina, стоимость изготовления нового смартфона iPhone 16 Pro Max выросла на 7 процентов, если провести сравнение с предыдущей линейкой идентичных устройств Apple.

В частности, речь идет о полной стоимости комплектующих, из которых собирается премиальная модель iPhone с объемом памяти в 256 ГБ: затраты на производство этого типа «гаджета» составляют 485 долларов, что на 32 доллара дороже iPhone 15 Pro Max (себестоимость — 453 доллара). Предполагается, что удорожание связано с корректировкой цен на самые «ценные» элементы iPhone 16 Pro Max — дисплей и блок основной камеры (по 80 долларов США, или 16 процентов от общей стоимости «яблочного устройства»).

Следует отметить, что наиболее подорожала именно камера, закупочная цена которой подросла на 10 долларов, по сравнению с прошлым поколением. Кроме того, увеличилась стоимость оперативной памяти и твердотельного накопителя — почти на 5 долларов.

Ранее мы писали о том, что в Apple называли «винтажные» и устаревшие компьютеры Mac.