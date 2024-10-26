Как сообщает «НБН» со ссылкой на микроблог Weibo, 15 Pro сохранил привычное оформление, характерное для предыдущих поколений, — квадратный камерный блок и плоские грани, но получил непривычное матовое покрытие, придающее «гаджету» современный вид и одновременно более комфортно располагающее «девайс» в руке.

В частности, флагман Xiaomi 15 Pro получит:

перископический телеобъектив для улучшенного оптического зума (блок камер — от Leica);

корпус толщиной лишь 8,35 миллиметра и вес в 213 грамм;

защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, отличающееся повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам;

ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;

новейший микрочип Snapdragon 8 Elite;

предустановленную оболочкой HyperOS 2.0.

Фото — weibo.cn

Фото — weibo.cn

Фото — weibo.cn

Фото — weibo.cn

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