Как сообщает «НБН» со ссылкой на микроблог Weibo, 15 Pro сохранил привычное оформление, характерное для предыдущих поколений, — квадратный камерный блок и плоские грани, но получил непривычное матовое покрытие, придающее «гаджету» современный вид и одновременно более комфортно располагающее «девайс» в руке.
В частности, флагман Xiaomi 15 Pro получит:
- перископический телеобъектив для улучшенного оптического зума (блок камер — от Leica);
- корпус толщиной лишь 8,35 миллиметра и вес в 213 грамм;
- защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, отличающееся повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам;
- ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;
- новейший микрочип Snapdragon 8 Elite;
- предустановленную оболочкой HyperOS 2.0.
Ранее наш информационный портал писал о том, что инсайдеры перечисляли революционные функции, которые получит следующее обновление iOS.
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