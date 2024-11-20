Как информирует «НБН» со ссылкой на правила Google Trust & Safety, стало известно о самых используемых мошеннических схемах, с которыми следует ознакомиться, чтобы защитить себя от утечки персональных данных.

В частности, речь идет о:

фейковых образах знаменитостей, создающихся с помощью ИИ, и применяемых для рекламирования сомнительных акций, розыгрышей и распространения вредоносного программного обеспечения (ПО);

манипуляциях с цифровой валютой — злоумышленники предлагают пользователям «выгодные» условия инвестирования в «крипту», для завладения средствами доверчивых граждан, используя все те же имитированные образы знаменитостей;

клонировании приложений/сайтов — хакеры создают копии страниц банков и ПО для похищения персональных данных пользователей или выдают себя за сотрудников финучреждений, заманивая жертв на поддельные ресурсы;

«scareware» — пользователей на поддельном интернет-ресурсе информируют о заражении устройства, требуя деньги за «разблокировку» или «лечение»;

«масштабных событиях», что открывают возможность для создания ненастоящих рекламных мошеннических кампаний и продвижению поддельных товаров и услуг, опираясь на актуальные новости.

Ранее мы писали о том, что в США проверят ИИ на возможность несанкционированного «слива» ядерных секретов.