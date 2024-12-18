Как информирует «НБН» со ссылкой на материал iTECHua, от старшего научного сотрудника Samsung Securities Research Center Джонга Вук Ли прозвучало заявление — цены на iPhone 17 (вероятно, выйдет в сентябре 2025 года) могут заметно вырасти, если провести сравнение с 16 версией устройства.

Исходя из слов Вук Ли, подорожание «яблочных устройств» станет свидетельствовать не только о пересмотре подхода Apple к финансовой политике, вопреки стабильности стоимости iPhone 16, выпущенным в 2024 году без коррекций ценников. Американская корпорация готовит выход iPhone 17 Air, рассматривающийся как альтернатива iPhone 16 Plus, и этот девайс будет несколько менее доступным для потенциальных покупателей — как минимум, на 300 долларов дороже (около 1 299 долларов), что является весьма существенным скачком.

По мнению эксперта, если отталкиваться от ситуации в цифрах, то из-за неважных продаж последних моделей (16 линейки), менеджмент Apple может решиться на предложение обновленного и более дорогого варианта «гаджета», чтобы повысить уровень маржи с каждого реализованного смартфона.

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