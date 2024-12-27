Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SammyFans, южнокорейский техногигант готовится к анонсу недорогих смартфонов Galaxy M16/F16, и инсайдер уже «слил» в Сеть рендерные фото «гаджетов», свидетельствующие о том, что новинки станут заметно отличаться от предшественников.

Как стало известно, следующая генерация вышеуказанных смартфонов сможет похвалиться переработанным «островным» блоком камер, а также полностью плоскими задней крышкой и боковыми гранями. Однако, останутся каплевидный вырез для датчика фронтальной камеры и толстый «подбородок».

Также, Galaxy M16 5G станет функционировать на базе процессора Dimensity 6300, 8 Гигабайтах оперативной памяти, и наконец получит 90-герцовый SuperAMOLED-экран. Судя по рендерам Galaxy F16, у смартфона появится металлический модуль камеры, содержащий на тыловой панели три сенсора в вертикальном формфакторе, что можно рассмотреть на снимках ниже:

Фото — sammyfans.com

Фото — sammyfans.com

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