Как информирует «НБН» со ссылкой на инсайдерский материал тематического портала SamMobile, толщина Galaxy S25 Slim не превысит диапазона от 0,6 до 0,69 см.

Если напомнить, идентичный параметр Galaxy S24 сейчас составляет 0,76 сам, а толщина Samsung Galaxy Z Flip 6, в разложенном состоянии — 0,69 см. Также, у инновационного гаджета Samsung Galaxy S25 Slim будет:

дисплей с диагональю в 6,6 дюйма;

200-мегапиксельная основная камера (ISOCELL HP5);

50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (ISOCELL JN5);

50-мегапиксельная теле- и фотокамера (ISOCELL JN5) с возможностью 3,5-кратного оптического, а не программно-цифрового зума;

передовой микрочип Snapdragon Gen 8 Elite (как у Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra);

аккумуляторная батарея емкостью от 4 700 мАч до 5 000 мАч.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Samsung анонсировали выход гарнитуры виртуально-дополненной реальности Project Moohan XR.