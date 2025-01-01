Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bibliotech, вскоре выйдут несколько моделей, вызывающих особый интерес у потенциальных покупателей.

В частности, топ-5 выглядит нижеуказанным образом:

на первом месте Google Pixel 10 Pro, фактически являющийся лучшим смартфоном на рынке благодаря высокой производительности, блоку камер и неплохой частотой обновлений обновления 6,3-дюймового экрана;

второе место у Samsung Galaxy S25 с идеальным «урезанным» размером дисплея, так как компактность — это существенный плюс;

третий в списке — Google Pixel 9a, за свою стоимость предлагающий отличную камеру и мощное «железо», не позволяющее «тормозить» программному обеспечению (ПО);

четвертое место у OnePlus 13 с быстрой зарядкой, удобным ПО и слайдером для бесшумного режима, что делает «гаджет» действительно замечательным;

замыкает пятерку лидеров iPhone 17 Pro — «яблочные устройства» давно стали консервативными, хотя Apple и стремится постоянно задавать тенденции в индустрии.

Ранее мы писали о том, что аналитик сообщал сроки выхода и спецификации новых процессоров M5 от Apple.