Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NeoWin, разработчиками OpenAI развернута новый вариант чат-бота, базирующегося на искусственном интеллекте (ИИ), и созданном специально для американских правительственных структур.

Как стало известно, госучреждениям США позволено интегрировать ИИ-модель с названием ChatGPT Gov в свои коммерческие облачные ресурсы Microsoft Azure/Azure Government для управления IL5, CJIS, ITAR, FedRAMP High и прочими схожими технологиями.

В ChatGPT Gov (работает на OpenAI — GPT-4o) интегрирована большая часть функционала и возможностей ChatGPT Enterprise, что позволяет сохранять и обмениваться сообщениями в рабочем пространстве и загружать текстовые и графические файлы.

В OpenAI раскрыли — часть американских правительственных учреждений уже сделали ChatGPT частью своей инфраструктуры: речь идет о Научно-исследовательской лаборатории США, использующей данную ИИ-модель для административных целей, в первую очередь, — оптимизации доступа к внутренним ресурсам, базового кодирования и поддержки машинного обучения.

Также, ведомства США станут применять ChatGPT Gov для решения различных задач, включая разработку политик/приложений, перевод документации на иностранные языки, а весь объем информации, доверенный ИИ-модели, останется конфиденциальным и закрытым.

Ранее мы писали о том, что ученые выясняли, как «украсть» действующую модель искусственного интеллекта.