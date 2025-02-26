Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GizmoChina, компаниям пришлось отказаться от производства маленьких смартфонов вследствие влияния рыночных тенденций и предпочтений потребителей.

В частности, минималистичные «гаджеты» меньше предлагаются на рынке, поскольку:

имеют ограниченную автономность — в компактном корпусе физически невозможно разместить большой аккумулятор, то есть период работы таких устройств существенно сокращен и не имеет спроса;

распространение получили стандарты связи 4G/5G, и «девайсам» требуются дополнительные антенны и сложные инженерные решения, занимающие много места внутри корпуса;

разработчики приложений и сервисов ориентируются преимущественно на большие дисплеи, а специальные адаптации для компактных устройств делаются редко;

«девайсы» используются не только для совершения звонков, но и для просмотра видеоконтента, игр, обработки документов и общения в соцсетях, что не слишком удобно на небольшом экране.

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