Как информирует «НБН» со ссылкой на материал MacRumors, для достижения вышеописанного результата, Apple, судя по всему, откажется от нижнего динамика, сверхширокоугольной камеры и слота для SIM-карты.

Как стало известно, новое «яблочное устройство» получит лишь один динамик, встроенный в верхнюю часть корпуса, что подтверждается 3D-рендерами устройства — снизу крышки есть отверстия только для микрофонов.

Кроме того, в iPhone 17 Air встроят одну 48-мегапиксельную основную камеру Fusion с 2-кратным оптическим зумом, что позволит высвободить пространство для установки большей аккумуляторной батареи, тем самым увеличив автономность «гаджета».

Также, поскольку в смартфонах Apple, в основном, продаваемых в США, отсутствуют физические SIM-слоты, компания намерена распространить подобный подход на международный рынок, оставив у iPhone 17 Air только цифровой eSIM.

Ранее наш информационный портал писал о том, как эксперты оценивали ремонтопригодность смартфона Apple iPhone 16e.