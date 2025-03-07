Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал iFixit, инженеры Apple несколько улучшили ремонтопригодность iPhone 16e, но некоторые стандартные трудности так и остались у «гаджета».

Как стало известно, процесс разборки все еще требует осуществления множества манипуляций и наличия дополнительных инструментов, но наблюдается прогресс. Например, специалисты iFixit не заметили никаких проблем при замене печатных плат iPhone 16e из-за отсутствия программной блокировки. При этом, аккумуляторная батарея закреплена электрически-активированным клеевым компаундом: если подать на спецпластину напряжение в 9-30 Вольт, она снимается за 5 секунд. Суммарная оценка пригодности к ремонту — 7 очков из 10.

Также, компоновка iPhone 16e упрощена, так как в наличии лишь один объектив камеры, нет кнопки «Home» и зарядки MagSafe: по мнению энтузиастов, последняя причина позволит уменьшить износ аккумулятора.

Кроме того, новый модем Apple C1 меньше потребляет энергию, и потому владельцы «девайса» получат продолжительную автономность. Модуль имеет структуру расположения, идентичную аналогу от Qualcomm, а трансивер размещен на обратной стороне платы.

Помимо всего указанного, Apple обнародовала инструкцию, касающуюся ремонта разъема USB-C: процедура все еще требует снятия нескольких элементов, но установлена дополнительная защита кабеля от случайных повреждений.

Ранее мы писали о том, почему компактные смартфоны исчезают из продажи.