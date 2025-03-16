Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику тематического издания PCGamesHardware, новые GPU устанавливали в ПК с CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой ASRock X870E Taichi и 32 Гигабайтами RAM/ОЗУ DDR5 с частотой 6 400 Мегагерц.

Лидером топ-27 предсказуемо стала видеокарта GeForce RTX 5090 от Nvidia, опередившая своих флагманскую предшественницу из прошлой линейки GeForce RTX 4090 на 20 процентов (второе место) и обогнавшая несколько урезанную GeForce RTX 5080.

За тройкой лидеров расположилась GeForce RTX 4080 Super (четвертое место), только на 6 процентов быстрее GeForce RTX 5070 Ti (пятое место).

Наиболее удачной «красной» видеокартой AMD оказалась Radeon RX 9070 XT (седьмое место), лишь на 5 процентов быстрее Radeon RX 7900 XTX (восьмое место) и на 3 процента медленнее GeForce RTX 4070 Ti Super (шестое место).

Другая новинка Radeon RX 9070 расположилась на 10 позиции рейтинга, поскольку выдала производительность, почти идентичную GeForce RTX 5070 (девятое место).

В целом, топ-27 выглядит нижеуказанным образом:

Фото — pcgameshardware.de

Ранее мы писали о том, что специалисты составляли топ-10 браузеров, наименее требовательных к оперативной памяти.