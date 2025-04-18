Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TheVerge, ряд устройств, работающих на ОС Android от Google, получил обновленный сервис безопасности, который в автоматическом порядке станет перезагружать «девайс», если его не разблокировали на протяжении 3 дней.

Вышеописанное обновление включено в свежую версию GooglePlayServices (25.14), и уже распространяется среди пользователей. При этом, нововведение затронет практически все Android-устройства, кроме Android Auto, Android TV и Wear OS: после принудительной перезагрузки, «гаджет» перейдет в состояние BFU (Before First Unlock, «До первой разблокировки»), зашифровав данные пользователя, а включение смартфона/планшета с помощью дактилоскопического отпечатка или FACE-распознавания станет невозможным до введения PIN-кода.

Следует добавить — этот тип защиты предполагает именно принуждение к регулярной перезагрузке устройства, а не сбрасывает «гаджет» к заводским настройкам, так как все персональные данные сохраняются. Такая методика существенно усложнит задачу злоумышленникам, которые могут завладеть смартфоном/планшетом — получить доступ к информации без введения PIN-кода практически невозможно.

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