Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GsmArena, для вышеописанных целей флагман оснастят 200-мегапиксельной перископической камерой и съемным 200-миллиметровым объективом, а обрабатывать фото- и видеоконтент станут фирменные микрочипы от Vivo — VS1 и V3+.

Также, Vivo X200 Ultra сможет похвастать:

8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite (CPU 2×4,32 Ггц Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 Ггц Oryon V2 Phoenix M/GPU Adreno 830);

12/16 Гигабайтами «оперативки» + 256/512/1000 Гигабайтами внутренней памяти (зависит от цены);

LTPO AMOLED 6,82-дюймовым дисплеем Zeiss Master Color с разрешением 2000 и технологией круговой поляризации света (экран защитят стеклом Armous Glass);

биометрической аутентификацией, базирующейся на ультразвуковом дактилоскопическом сканере (снятие отпечатков пальцев);

мощной аккумуляторной батареей на 6 000 мА/ч, поддерживающий 90-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку;

ОС Android 15/OriginOS 5 прямо «из коробки».

Ранее наш информационный портал писал о том, что AnTuTu обновил топ-10 самых производительных среднебюджетных смартфонов.