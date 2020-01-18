Святая вода на Крещение. Когда набирать. Как хранить.

Каждый год 19 января православная церковь отмечает Крещение Господне. Особенностью данного христианского праздника является освящение воды.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на cheltv.ru.

В этот день многие идут к водоемам, в которых заранее делают прорубь для купания. Принято считать, что после обряда освящения вода в проруби приобретает особые свойства. Люди верят в целебную силу освященной воды и, искупавшись в проруби, надеются оздоровиться и смыть свои грехи.

Если освященная вода и впрямь способствует оздоровлению, первую очередь душевному, то надеяться на очищение от грехов не стоит. Об этом в частности говорится в обращении ПЦУ, обнародованном накануне праздника Крещения.

Освящение воды происходит дважды: вечером в Сочельник накануне Крещения в храмах, а утром в водоемах. Лучше набирать воду непосредственно в храме. Хранить освященную воду необходимо в стеклянной посуде в темном месте.

Ученые давно пытаются выяснить, насколько верны утверждения об особых свойствах святой воды. Для освящения воды используют серебряные церковные чаши и серебряные кресты. При соприкосновении с серебром в воду попадают ионы серебра, которые обладают бактерицидным действием. Но такое действие очень слабое особенно при освящении воды в водоемах.

Стоит заметить, что употреблять святую воду для питья нужно осторожно особенно, если вы набирали воду из водоема. Это может привести к расстройству желудка.

Более того специалисты из Австрии доказали, такая вода может быть даже опасна. Такое заключение они сделали на основе анализа воды, взятой из десятков святых источников и специальных сосудов в церквях Вены.