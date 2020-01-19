Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжка в высоту в помещении. С результатом 2.01 м она победила на проходящем во Львове «Мемориале Демьянюка».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ua.news.

Как сказала после соревнований спортсменка: «Прыгалось очень клево». Ярослава поблагодарила всех львовских болельщиков за поддержку: «Это очень приятно. Я впервые во Львове и в восторге от города»!

Следующие соревнования должны состояться в Коттбусе 29 января. Надеемся, что наши спортсменки и далее будут показывать отменные результаты.

Как ранее сообщалось, украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу в номинации «Восходящая звезда 2019» по версии международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В октябре Европейская легкоатлетическая ассоциация назвала нашу спортсменку лучшей молодой легкоатлеткой Европы.

А по итогам 2019 года Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой мира по версии ABAF.