Конфликт в Грозном: чеченские правоохранители жестко обошлись с росгвардейцами
В Чечне местные правоохранители провели операцию против неместных росгвардейцев, которые закупили большое количество алкоголя. Спиртные напитки были отобраны и утилизированы.
Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».
Скандал обеспокоил жителей Чечни. Неместные росгвардейцы, по поручению старших коллег, отправились на закупку большой партии алкоголя в Грозный. Чеченские правоохранители провели их задержание и заставили уничтожить алкоголь, публично наказав их.
Все 13 росгвардейцев были задержаны, а запас алкоголя удалось уничтожить в полном объеме. Инцидент прошел без сопротивления со стороны представителей внутренних войск Российской Федерации. Они мирно терпели карательные меры правоохранителей и добровольно подвергли свои закупки уничтожению.
Российские источники иронизируют на этот счет и отмечают: «Личный состав не понес потерь, однако в рядах смятение, а боевой дух резко упал. Вероломная атака правоохранителей не будет забыта военным РФ».
Напомним, как сообщалось ранее, Соловьева публично унизили: Такраров откровенно о русском пропагандисте.