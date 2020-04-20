В Чечне местные правоохранители провели операцию против неместных росгвардейцев, которые закупили большое количество алкоголя. Спиртные напитки были отобраны и утилизированы.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Скандал обеспокоил жителей Чечни. Неместные росгвардейцы, по поручению старших коллег, отправились на закупку большой партии алкоголя в Грозный. Чеченские правоохранители провели их задержание и заставили уничтожить алкоголь, публично наказав их.

Все 13 росгвардейцев были задержаны, а запас алкоголя удалось уничтожить в полном объеме. Инцидент прошел без сопротивления со стороны представителей внутренних войск Российской Федерации. Они мирно терпели карательные меры правоохранителей и добровольно подвергли свои закупки уничтожению.

Российские источники иронизируют на этот счет и отмечают: «Личный состав не понес потерь, однако в рядах смятение, а боевой дух резко упал. Вероломная атака правоохранителей не будет забыта военным РФ».

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