Жители «Л/ДНР» с паспортами РФ смогут голосовать на референдуме за поправки в российскую Конституцию

Лидеры непризнанных «Л/ДНР» заявили, что жители ОРДЛО, которые получили паспорт РФ, смогут принять участие во всероссийском референдуме по поводу изменений в Конституцию России.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Как сообщают «власти» псевдореспублик, граждане временно оккупированных территорий Украины, при наличии российских документов, смогут принять участие в референдуме соседней страны.

Отдать свой голос можно будет 1 июля на одном из 12 избирательных участков в Ростовской области. Чтобы проголосовать, нужно всего лишь предоставить паспорт РФ и написать соответствующее заявление прямо на участке.

Отметим, что украинская власть пока не отреагировала на такие заявления «властей Л/ДНР».

Напомним, ранее мы сообщали, что в РФ до конца года планируеют выдать 800 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО.