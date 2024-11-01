Беспалов на своем YouTube-канале, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) не получила российский паспорт.

Блогер уточнил, что заявление предательницы Украины, которое, по данным СМИ, она подала еще в феврале, отклонили по нескольким причинам, пишет издание «НБН».

Звездный обозреватель рассказал, что артистке отказали в гражданстве страны-агрессора из-за ее финансовых проблем. Певица уже не может вести в России бизнес на собственном имени, только индивидуальное предпринимательство как для иностранки с повышенным процентом налогов. Также Лорак не дали паспорт из-за деятельности ее брата, о чем она соврала при обращении.

Беспалов отметил, что сейчас уроженка Украины, которая не осудила российское вторжение в родную страну, брала консультацию по получению гражданства Израиля.

Кроме того, артистка намерена получить вид на жительство в Испании, откуда родом ее жених Исаак Вижраду. Возлюбленный Ани Лорак сделал ей предложение на ее 46-й день рождения в Венеции.

Напомним, в марте стало известно, что паспорт РФ получила уроженка Одессы Регина Тодоренко.