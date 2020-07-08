Мы готовимся к новой войне – командующий ВМС Украины предупредил всю страну

Стало известно о том, что контр-адмирал ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил о том, что армия готовится к открытой военной конфронтации. Более того он сказал, что не знает точных планов Кремля, однако если атака случится, то, прежде всего, должны быть подготовлены южные украинские подразделения.

Об этой информации сообщил Неижпапа в интервью, передает «НБН» со ссылкой на «Украина.ру».

«Мы готовимся к новой войне. Это будет полномасштабная военная конфронтация. Однако мы не знаем, произойдет ли она. Но, если это случится, будет много потерь. Притом я говорю не только о потерях со стороны армии, но и граждан Украины. Сейчас этого многие не понимают, несмотря на то, что в Украине и так 7 год идет война», — сообщил он в начале.

После этого он выразил свою неуверенность по поводу действий Кремля. Он считает, что Владимир Путин может ударить, когда угодно, и, по его словам, сложно предсказать, откуда начнется новая война.

«Мы следим за обстановкой. Мы поймем, что все это начинается тогда, когда в Крыму будут восстанавливать канал. Это будет явным сигналом для того, что Кремль готовится к полномасштабной войне», — сообщил он в конце.

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