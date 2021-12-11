В Британии ученые заявили о том, что двух доз вакцины от COVID-19 не достаточно, для того, чтобы сдержать новый вид инфекции «Омикрон».

Эксперты утверждают, что усилить защиту от инфицирования новым вариантом коронавируса до 70-75% помогут три прививки, сообщает «НБН» со ссылкой на «Інформаційний потік».

Специалисты проанализировали больше 580 случаев заражения штаммом «Омикрон» и несколько тысяч случаев инфицирования вариантом «Дельта» в Великобритании.

Результаты исследования показали низкую эффективного вакцин в сдерживании нового вида коронавирусной инфекции. При этом, ученые не сомневаются, что третья бустерная доза повысит защиту от нового варианта COVID-19.

Также Агентство здравоохранения Соединенного Королевства подтвердило, что прививки все же защищают человека от тяжелой формы коронавируса, который требует госпитализации.

Напомним, что третью прививку необходимо делать людям, которые не болели коронавирусом, поскольку в их случае двухдозовая схема вакцинации не всегда дает хороший иммунный ответ.

Ранее профессор из Японии заявил, что новый вариант COVID-19 «Омикрон» может передаваться в четыре раза быстрее штамма «Дельта».