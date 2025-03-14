В отчете разведки Великобритании отмечается, что система здравоохранения в РФ не получает достаточно финансирования из-за больших расходов Москвы на ведение войны против Украины.

Параллельно масштабы потерь оккупантов продолжают создавать нагрузку на военно-медицинскую систему страны, пишет издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

Медицинские ресурсы были перераспределены от гражданского населения к захватчикам, что усугубляет масштабные последствия для гражданских медучреждений.

Британская разведка прогнозирует, что количество медработников в гражданских больницах России в течение года продолжит сокращаться, прежде всего, будут страдать жители небольших городов и сел. В прошлом году в стране-агрессоре закрылись как минимум 160 государственных больниц, из них 18 роддомов и минимум 10 детских поликлиник.

Ранее разведка Великобритании объяснила, почему Кремлю придется увеличить расходы на войну против Украины.