Мероприятие в украинской столице в честь 113-го дня рождения лидера украинско-повстанческого движения Степана Бандеры, которое состоялось в первый день 2022 года, вызвало негативную реакцию в российской Госдуме.

Володин заявил, что марш в честь Бандеры свидетельство того, что в Европе возрождается национализм, на что необходимо вмешаться со стороны с использованием санкций.

Свое недовольство происходящим 1 января в Киеве спикер Госдумы РФ выразил в своем Telegram-канале. В сообщении политик назвал Бандеру пособником нацисткого режима и обвинил во всех грехах политики Третьего Рейха, информирует «НБН».

Политик считает, что Украинское государство «скатывается к трагическому прошлому» и добавил, что такие взгляды и мероприятия должны осуждаться европейскими государствами.

На возмущения Володина отреагировал украинский нардеп от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, объяснив недовольство представителя РФ тем, что в Кремле обижены тем, что российская власть неспособна контролировать националистов в Украине.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик отметил, что российская власть финансирует французских, немецких и австрийских националистов, а украинские не получают помощь в Кремле. По этой причине спикер Госдумы считает нужным ввести санкции против «не своих» националистов.

Ранее Володин угрожал Украине трибуналом из-за событий на оккупированной территории Донбасса.