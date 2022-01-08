Социолог Алексей Антипович рассказал, что украинцев не устраивают скандалы в Верховной Раде и неопытность новых политиков. В то же время граждане Украины не хотят видеть у власти старые лица.

Эксперт отмечает, что такая позиция большинства жителей страны не означает, что карьера для старых политиков закончится, сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Социолог заверил, что сейчас украинцы готовы терпеть и неопытность, и зашквары, и скандалы новых лиц в Верховной Раде, которые успели наломать дров, ради того, чтобы не возвращаться к тем, кто ранее был у власти.

По словам Антиповича, высшая лига в украинской политике – Порошенко, Тимошенко и Бойко, которые не исчезнут с политической арены, поскольку всегда будут иметь стабильную поддержку украинцев. Он добавил, что трудно убрать политика, который там находится около 20 лет, как например Юлия Тимошенко.

В то же время эти политические деятели уже не смогут развиваться, поскольку украинское общество хочет видеть на руководящих должностях новых опытных политиков, таких как Дмитрий Разумков и Владимир Гройсман.

Не утратит в ближайшее время свою популярность среди украинских граждан и Владимир Зеленский. По словам эксперта, сейчас к президенту достаточно высокий уровень доверия избирателей, которым в этот же период каденции в свое время не могли похвастаться бывшие лидеры украинцев Янукович и Порошенко. Антипович рассказал, почему нынешний глава Украины может похвастаться хорошим рейтингом.