Эксперты онлайн-словаря современного украинского языка и сленга «Мислово» сообщили, что события последних двух лет фактически не оставили им пространства для маневра.

Лексикографы выбрали самым популярным словом прошлого года слово «вакцина», отметив, что в этом году их выбор продиктован эпидемией коронавирусной инфекции, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Мислово».

Как утверждают специалисты, именно слово «вакцина» и производные от него слова доминировали в общественной дискуссии прошлого года, поэтому и отпечатались на главных лингвистических тенденциях.

Эксперты отметили, что до начала кампании вакцинации от COVID-19 в употреблении преобладало украинское слово «щеплення» («прививка»), на смену которому вскоре пришло слово «вакцина».

Другие популярные в Украине слова также оказались связанными с пандемией коронавирусной инфекции, например, такие, как антивакцинатор, ревакцинация, иммунизация, бустерная доза и иммунитет.

Напомним, что в прошлом году секретарь СНБО Алексей Данилов предложил перейти на латиницу в алфавите, избавившись от кириллицы. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что он не понял, о чем идет речь в инициативе Данилова.

В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко назвал разговоры о смене алфавита преждевременными, подчеркнув, что сперва гражданам необходимо хорошо выучить украинский язык.