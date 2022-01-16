Порошенко утверждает, что дело против него заказал бизнесмен Игорь Коломойский, который хочет отмстить экс-президенту за «ПриватБанк», сообщает «НБН» со ссылкой на брифинг нардепа, опубликованный на его странице в Facebook.

«Архитектором» дела против него, по убеждению экс-лидера украинцев, является руководитель Украинского государства Владимир Зеленский. По словам политика, сам президент организовывает и дает распоряжения относительно уголовного дела.

Порошенко добавил, что Коломойского подозревали в краже больше 10 миллионов долларов, мошенничестве, выведении и отмывании денег, однако при этом олигарх остался без подозрения и каких-либо санкций. Политик считает, что бизнесмен и руководитель Украины активно зарабатывают вдвоем.

Во время брифинга политик вспомнил об аресте в аэропорту РФ оппонента Путина, оппозиционера Алексея Навального, который впоследствии получил тюремный срок. Порошенко заявляет, что по прибытию в Украину его не задержат, поскольку он убежден, что оснований для ареста нет.