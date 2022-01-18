На странице штаба Операции объединенных сил в Facebook украинцев традиционно уведомили об обстановке на фронте. Пресс-центр ООС сообщил, что за прошедшие 24 часа боевики «ЛДНР» один раз нарушили «тишину».

Оккупанты из подствольных гранатометов открыл огонь в сторону Песков. В результате вражеской атаки никто из воинов ВС Украины не пострадал, информирует «НБН».

Утром 18 января украинские военнослужащие не зафиксировали нарушение режима «тишины» со стороны боевиков незаконных формирований Донбасса.

В то же время главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный призвал украинские власти обратить внимание на то, что армия РФ может наращивать свой военный контингент против нашей страны. По его словам, Кремль имеет все возможности, чтобы уже послезавтра количество военных РФ увеличилось вдвое.