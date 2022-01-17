Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в своем заявлении министр добавил:

«Та цифра, которую сегодня озвучивают, и я сейчас о ста тысячах российских солдат, лично мне, как военному человеку, она совсем не нравится. Вы лучше мне поверьте. Уже послезавтра эта цифра может быть увеличена в два раза. А спустя еще неделю – до 780 тысяч военных РФ. Кремль все возможности имеет для этого. Если говорить прямо, и открыто, то сейчас мы имеем дело с российскими войсками, численность которых сегодня оценивается в миллион человек».

При этом он добавил:

«Я сегодня доводил до наших партнеров по Альянсу, что это точно не иллюзия, но реальная угроза. Нужно учитывать также, что нам сейчас противостоит страна-агрессор, которая имеет практически миллионное войско».

Примечательно, что в Польше также выступили с резонансным заявлением относительно Украины. В частности, в Бюро нацбезопасности страны заявили, что полномасштабное военное вторжение РФ в Украину может начаться уже в ближайшие дни.