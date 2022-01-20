Аналитики описали три главных сценария военного кризиса в Украине на основе данных разведки правительства Украины и западных стран. Каждый тип военного сценария несет риски для украинского бизнеса.

Первый, ограниченный тип военного сценария развернется в зоне конфликта на Востоке Украины на территории Донецкой и Луганской областей, информирует «НБН» со ссылкой на Forbes Украина.

По мнению аналитиков, при таком сценарии будут происходить информационные кампании в нашей стране для дестабилизации внутриполитической ситуации, внесения неопределенности в бизнес-операции и отпугивания потенциальных и существующих торговых партнеров, что ухудшит инвестиционный климат в Украине. Москва приложит усилия для дестабилизации ситуации с безопасностью на фронте в зоне ООС, чтобы иметь рычаги влияния в переговорах.

Второй, расширенный тип военного сценария затронет такие города Украины, как Сумы, Харьков, Мариуполь, Одессу и Херсон. Также под угрозой Черноморская морская инфраструктура, которая может стать главной целью Кремля. В таком случае страна-агрессор выйдет за пределы зоны конфликта ОРДЛО и попытается осуществить локальные операции в этих регионах, не проникая глубоко на украинскую территорию.

Третий, полномасштабный сценарий захватывает все украинские регионы. Он может начаться с областей, указанных в расширенном сценарии, и перерасти в полномасштабный военный конфликт по всей территории страны. Кремль попытается прорваться вглубь Украины, если второй сценарий не оправдает ожиданий российского руководства.

События могут развиваться в оптимистическом ключе, если давление Запада на Москву окажет эффект, а цена за вторжение в Украину станет для властей РФ выше, чем выгода от военного наступления.

В случае военной агрессии России, энергетика, финансы, кибербезопасность, цепочки поставок и человеческие ресурсы в Украине станут сферами риска. Украинцев может ожидать колебание цен и дефицит основных энергоресурсов, кибератаки на госучреждения, крупный и средний бизнес, девальвация валюты, кризис импортно-экспортных операций и нарушения рынка труда.

Говоря о нынешней экономической ситуации в Украине, нардеп Юрий Бойко рассказал, как наша страна может избежать экономического краха. Представитель партии ОПЗЖ назвал единственный выход из кризисной ситуации.