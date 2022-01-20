По информации пресс-центра Операции объединенных сил, за последние 24 часа оккупанты не нарушили режим прекращения огня. Боевики незаконных вооруженных формирований Донбасса «молчат» вторые сутки.

Как сообщает «НБН», ВС Украины контролируют ситуацию на фронте и продолжают делать все необходимое для сдерживания вооруженной агрессии российских наемников на востоке нашей страны.

Отметим, что со стороны Российской Федерации по-прежнему сохраняется угроза полномасштабного нападения на украинскую территорию.

На фоне обсуждения вероятного военного вторжения страны-оккупанта в Украину, глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, когда будет завершен конфликт с Россией. Руководитель украинского МИД озвучил единственное условие изменения ситуации между странами.