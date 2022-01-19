Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Конфликт с Россией будет завершен после того, как войска страны-агрессора полностью покинут аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Данное заявление озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом министр подчеркнул, что видит разрешение конфликта лишь с помощью дипломатии.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что если РФ действительно стремится к политическому урегулированию, то она должна продолжить переговоры.

Как известно, в 2014 году Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Боевые действия продолжаются 8-й год. При этом руководство РФ продолжает отрицать присутствие своих военных на территории оккупированного Донбасса. Кремль пытается склонить Украину к переговорам с так называемыми «Л/ДНР», которые полностью подконтрольны Кремлю.

Однако Украина в данном вопросе непоколебима – руководство нашей страны неоднократно заявляло, что никаких переговоров с самопровозглашенными «республиками» не будет.

Также стоить добавить, что осенью 2021 года Россия продолжила наращивание своего военного присутствия возле украинской границы. Авторитетные зарубежные и украинские эксперты считают, что есть высокая угроза нового витка агрессии со стороны России.

К слову, 19 января в Украину с рабочим визитом приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.