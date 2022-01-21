По словам оппозиционера РФ, российский президент обсуждает свои военные планы в узком кругу доверенных лиц. Он подчеркнул, что олигархи, как принято считать, не влияют его на решения.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Каспаров отметил, что у многих крупных бизнесменов РФ состояние сосредоточено в странах Запада, без которого они могут остаться из-за санкционного удара. При этом они не способны внести изменения в военные намерения Путина, которые лишат бизнесменов привычного роскошного образа жизни.

Политик предполагает, что лидер россиян точно советуется в вопросе войны с одним человеком из своего окружения – Секретарем Совета безопасности России и руководителем ФСБ Николаем Патрушевым. В то же время глава государства окончательное решение будет принимать в узком кругу людей, которым он доверяет.

Каспаров добавил, что главным фактором в вопросе начала боевых действий для российского руководства может стать стремление Москвы добиться превосходства в «холодной войне» с Западом.

По мнению оппозиционного политика, сейчас Путину мешает начать вторжение в Украину единственный фактор. Сейчас российский президент пытается понять, насколько велик риск, связанный с реакцией западных стран-партнеров Киева, в случае боевых действий на украинской территории.